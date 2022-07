Draghi: 'Avanti su emergenze e Pnrr, favorire Governo che verrà' (Di giovedì 21 luglio 2022) "Come sapete, questa mattina ho rassegnato le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, che ne ha preso atto, chiedendo di restare in carica per gli affari correnti. Voglio ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 21 luglio 2022) "Come sapete, questa mattina ho rassegnato le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, che ne ha preso atto, chiedendo di restare in carica per gli affari correnti. Voglio ...

CarloCalenda : La fine indegna di una legislatura disastrosa. Cialtroni populisti hanno mandato a casa l’italiano più illustre. La… - Giorgiolaporta : #Calenda ha chiuso la #CampagnaElettorale a #Lucca e Lucca 48 ore dopo è crollata e passata al #centrodestra; ha f… - pietroraffa : Nel discorso di Draghi non c'è nulla in risposta alle richieste di Conte né a quelle di Salvini. Il messaggio è chi… - smilypapiking : RT @dariodangelo91: #Draghi in apertura di #Cdm: 'Dobbiamo far fronte alle emergenze legate alla pandemia, alla guerra in Ucraina, all'infl… - marccardillo : @LucioMM1 @DeShindig Io non piango per Draghi perché partivo da aspettative davvero basse (non sarà un deus ex mach… -

Recovery Plan: Draghi, avanti sull'implementazione

"Dobbiamo portare avanti l'implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche per favorire il lavoro del Governo che ci succedera'". Cosi' il presidente del Consiglio Mario Draghi nell'intervento ...

Cosa ha deciso Mattarella sulla crisi di governo e perché

Mattarella ha ringraziato Draghi e tutta la squadra di Governo per l'impegno profuso in questi 17 mesi ricordando comunque che avrà a disposizione gli strumenti per portare avanti le operazioni ...

C'è la data del voto. E Draghi: "Avanti con Pnrr, favoriamo chi ci succederà"

Mario Draghi ha ringraziato il presidente della Repubblica e i suoi ministri durante il Cdm successivo alle dimissioni. Definita la data del voto ...