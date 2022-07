Draghi: "Avanti su emergenze e Pnrr, favorire Governo che verrà" (Di giovedì 21 luglio 2022) «Come sapete, questa mattina ho rassegnato le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, che ne ha preso atto, chiedendo di restare in carica per gli affari correnti. Voglio ringraziare... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 21 luglio 2022) «Come sapete, questa mattina ho rassegnato le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, che ne ha preso atto, chiedendo di restare in carica per gli affari correnti. Voglio ringraziare...

