Draghi accolto da un lungo applauso alla Camera | «Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato» E annuncia la salita al Quirinale

Mario Draghi si è dimesso. L'ex numero uno della Bce si è recato al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In precedenza, prima di salire al Colle, Mario Draghi aveva tenuto un breve discorso alla Camera: «Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato, qualche volta. Grazie per tutto il lavoro fatto insieme in questo periodo. alla luce del voto espresso ieri del Senato della Repubblica chiedo di sospendere la seduta perché mi sto recando dal presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni».

