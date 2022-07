Dopo la Gelmini anche Brunetta lascia Forza Italia (Di giovedì 21 luglio 2022) “Non sono io che lascio, ma è Forza Italia, o meglio quel che ne è rimasto, che ha lasciato se stessa e ha rinnegato la sua storia. Non votando la fiducia a Mario Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura: l’europeismo, l’atlantismo, il liberalismo, l’economia sociale di mercato, l’equità”. È quanto ha annunciato in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, lasciando Forza Italia, come aveva già fatto ieri, la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini. Brunetta saluta il partito di Berlusconi: “Non sono io che lascio, ma è Forza Italia che ha lasciato se stessa” “I cardini della storia gloriosa del Partito popolare ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 21 luglio 2022) “Non sono io che lascio, ma è, o meglio quel che ne è rimasto, che hato se stessa e ha rinnegato la sua storia. Non votando la fiducia a Mario Draghi, il mio partito ha deviato dai valori fondanti della sua cultura: l’europeismo, l’atlantismo, il liberalismo, l’economia sociale di mercato, l’equità”. È quanto ha annunciato in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Renatondo, come aveva già fatto ieri, la ministra per gli Affari regionali, Mariastellasaluta il partito di Berlusconi: “Non sono io che lascio, ma èche hato se stessa” “I cardini della storia gloriosa del Partito popolare ...

