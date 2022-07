Dopo Gelmini e Brunetta | anche Mara Carfagna lascia Forza Italia

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 luglio 2022)gli addii di Renatoe Mariastella, arrivaquello – piuttosto atteso – della ministra per il Sud: «Per questioni di stile non esprimo giudizi su comeha gestito questa crisi, – ha scritto in una nota – assumendo una decisione che non ho condiviso, che sono convinta vada contro l’interesse del Paese e di cui non ho mai avuto l’opportunità di discutere in una sede di partito. Sono grata al presidente Berlusconi per le opportunità che mi ha offerto e la fiducia che mi ha testimoniato in questi anni, ma quanto accaduto ieri rappresenta una frattura con il mondo di valori nei quali ho sempre creduto che mi impone di prendere le distanze e di avviare una seria riflessione politica». su Open Leggi ...