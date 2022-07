Donald Trump | il disastro al funerale di Ivana Trump | come si presenta

(Di giovedì 21 luglio 2022) I funerali disi sono tenuti nella giornata di mercoledì 20 luglio. Tra i tanti presenti, l'ex marito. Peccato però che il fu presidente degli Stati Uniti sia riuscito a scivolare in una gaffe a dir poco piacevole. Ossia? Arrivare tardi.ha infatti tardato di circa 10 minuti, arrivando quando il feretro si trovava già in chiesa, dentro St. Vincent Ferrer, a New York. I figli dierano già in piedi con le loro famiglie, nell'attesa che il personale delle pompe funebri sollevassero la bara d'oro dal carro e la portassero dentro la basilica. Solo successivamente il tycoon ha fatto il suo ingresso accompagnato dall'attuale moglie Melania. Oltre alla bara d'oro, i parenti dell'imprenditrice hanno ...

Agenzia_Ansa : Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'età di 73 anni. Lo ha… - Agenzia_Ansa : 'Sono molto rattristato nell'informare tutti quelli che l'hanno amata che Ivana Trump è morta nella sua casa a New… - Tg3web : Si aggrava la posizione di Donald Trump nell'inchiesta parlamentare sull'assalto del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill.… - zazoomblog : Donald Trump gaffe anche al funerale dell’ex moglie Ivana - #Donald #Trump #gaffe #anche #funerale - BITCHYFit : Donald Trump, gaffe anche al funerale dell’ex moglie Ivana -

Giovedì scorso Ivanaè morta a soli 73 anni e subito i figli e l'ex maritohanno rilasciato delle toccanti dichiarazioni pubbliche. Martedì ci sono stati i funerali della donna e l'ex marito ha fatto una delle sue gaffe presentandosi in ritardo in chiesa. L'ex ...Anche il predecessore di Biden,, aveva contratto il virus nell'ottobre 2020 quando i vaccini non erano ancora disponibili ed era stato curato con farmaci sperimentali restando ricoverato ...Era bella, ma era anche una gran lavoratrice.”. Il ricordo dei figli. Ivanka, Donald Jr ed Eric, i figli che Ivana ha avuto insieme a Donald Trump, hanno letto delle parole per la donna Il rapporto co ...Personalità eccentrica e imprenditrice instancabile, Ivana Trump era molto amata nel mondo dello spettacolo e della televisione (anche in Italia). Si sono tenuti ieri a New York i funerali di Ivana Tr ...