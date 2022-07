Donald Trump | gaffe anche al funerale dell’ex moglie Ivana

Leggi su biccy

(Di giovedì 21 luglio 2022) Giovedì scorsoè morta a soli 73 anni e subito i figli e l’ex maritohanno rilasciato delle toccanti dichiarazioni pubbliche. Martedì ci sono stati i funerali della donna e l’ex marito ha fatto una delle suepresentandosi in ritardo in chiesa. L’ex Presidente degli Stati Uniti è arrivato quando il feretro si trovava già in chiesa, dentro St. Vincent Ferrer (New York) e la messa era già iniziata. Durante la cerimonia funebre ha preso la parola Ivankaed ha ricordato sua madre: “Crescendo, mia madre non mi ha detto che una donna poteva fare tutto ciò che voleva, me l’ha mostrato. Era una pioniera per uomini e donne allo stesso modo. Mia madre una volta mi ha detto che non c’era niente che non potesse fare con i tacchi. Ci ha insegnato come infilzare ...