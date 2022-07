Don Matteo 12 trama e anticipazioni puntata 21 luglio 2022 (Di giovedì 21 luglio 2022) L’amatissima fiction con Terence Hill torna in onda in replica su Rai 1 giovedì 21 luglio 2022. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulla settima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Don Matteo 12 trama episodio 7 Non rubare. Don Matteo trova il cadavere di una donna per il cui funerale arriva a Spoleto la figlia sedicenne, Alice. Secondo la ragazza, la madre era giunta nella cittadina in cerca della propria sorella gemella: una figlia che, la donna riteneva esserle stata rubata sedici anni prima. Mentre Anna cerca di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Sergio, Nino ed Elisa litigano a causa dell’arrivo di Eugenio Nardi, il padre di Marco, colto, affascinante e interessato alla mamma di Anna. Nino, per far ingelosire Elisa, le ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) L’amatissima fiction con Terence Hill torna in onda in replica su Rai 1 giovedì 21. Ecco di seguitosulla settima. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Don12episodio 7 Non rubare. Dontrova il cadavere di una donna per il cui funerale arriva a Spoleto la figlia sedicenne, Alice. Secondo la ragazza, la madre era giunta nella cittadina in cerca della propria sorella gemella: una figlia che, la donna riteneva esserle stata rubata sedici anni prima. Mentre Anna cerca di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Sergio, Nino ed Elisa litigano a causa dell’arrivo di Eugenio Nardi, il padre di Marco, colto, affascinante e interessato alla mamma di Anna. Nino, per far ingelosire Elisa, le ...

