Djokovic bandito dagli Usa per colpa del vaccino | l' assurdo caso del campione di tennis

(Di giovedì 21 luglio 2022) Finirà esattamente nel modo in cui è iniziata la stagione sportiva 2022 per Novak. Ilta serbo,per la quarta volta consecutiva a Wimbledon poco più di 10 giorni fa, salvo eventuali contrordini dell'ultima ora non parteciperà all'ultimo Grande Slam previsto nel calendario: lo Us Open che partirà il prossimo 29 agosto. E non perché l'organizzazione glielo impedisca, anzi, “Nole” figura ancora nell'entry list del torneo. La legislazione statunitense prevede infatti che i non vaccinati provenienti dall'estero non possano mettere piede a New York. Ecco il paradosso incredibile: il torneo vorrebbe la partecipazione di, ma gli Stati Uniti non lo permettono. Non solo i proprietari, ma anche gli appassionati diapprezzerebbero volentieri le gesta del fuoriclasse ...