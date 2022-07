Diretta Voto, no al 18 settembre. Si muove la comunità ebraica: il primo colpo di scena (Di giovedì 21 luglio 2022) Cala il sipario sul governo di Mario Draghi: decisiva la non-fiducia di mercoledì sera: 192 presenti, votanti 133, favorevoli 95 e contrari 38. Il Voto era sulla risoluzione presentata da Pier Ferdinando Casini, obiettivo accogliere in toto le parole del premier al Senato. Oggi Draghi era atteso alla Camera, dunque la salita Quirinale dopo aver annunciato all'aula le irrevocabili dimissioni. Per Sergio Mattarella, ora, l'unica opzione sul tavolo sono le elezioni. Qui la Diretta della giornata politica. Ore 13.57 comunità ebraiche: non ci sono ostacoli al 25 settembre "In merito all'opzione emersa dagli organi di stampa di elezioni il 25 settembre alla vigilia di Rosh haShanah, il capodanno ebraico, l'Unione delle comunità ebraiche Italiane chiarisce che la data non pone ostacoli. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Cala il sipario sul governo di Mario Draghi: decisiva la non-fiducia di mercoledì sera: 192 presenti, votanti 133, favorevoli 95 e contrari 38. Ilera sulla risoluzione presentata da Pier Ferdinando Casini, obiettivo accogliere in toto le parole del premier al Senato. Oggi Draghi era atteso alla Camera, dunque la salita Quirinale dopo aver annunciato all'aula le irrevocabili dimissioni. Per Sergio Mattarella, ora, l'unica opzione sul tavolo sono le elezioni. Qui ladella giornata politica. Ore 13.57ebraiche: non ci sono ostacoli al 25"In merito all'opzione emersa dagli organi di stampa di elezioni il 25alla vigilia di Rosh haShanah, il capodanno ebraico, l'Unione delleebraiche Italiane chiarisce che la data non pone ostacoli. La ...

