Dimissioni Draghi, cosa succede ora e quando saranno le elezioni anticipate - Politica - quotidiano.net (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 luglio 2022 - Mario Draghi si è dimesso . Nei prossimi giorni, dunque, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella avvierà l'iter previsto dalla Costituzione per sciogliere le Camere e ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 luglio 2022 - Mariosi è dimesso . Nei prossimi giorni, dunque, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella avvierà l'iter previsto dalla Costituzione per sciogliere le Camere e ...

borghi_claudio : Draghi arrivato alla Camera (applausi disperati di PD e dimaiani) annuncia che si reca al Quirinale per le dimissioni. - Emanuela_Corda : #Draghi dovrebbe essere un tecnico invece fa il padre padrone. Non accetta consigli né tentennamenti e vuole Zittir… - AlexBazzaro : ??Draghi si sta recando al Quirinale per rassegnare le dimissioni. - silvermilano : RT @Dimsuonosoft: #Draghi al Quirinale per rassegnare le dimissioni - faustomaroccia : RT @AdmiralReloade1: Dopo Draghi, l'obiettivo cambia, bisogna battersi per le dimissioni di Mattarella è lui il problema dell'Italia è lui… -