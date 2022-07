Diletta Leotta e Giacomo Cavalli, le foto della nuova coppia: addio Can Yaman! (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo il romantico weekend a Minorca, il settimanale «Chi» ha sorpreso la conduttrice di Dazn nella sua casa di Milano con il modello bresciano e nuovo partner Giacomo Cavalli. E Yaman? Diletta Leotta e Giacomo Cavalli hanno provato a mantenere segreta la relazione ma senza successo. Recentemente paparazzati dal settimanale Chi, i due sono stat sorpresi nella casa di lei durante alcuni momenti di scherzosa tenerezza sul terrazzo dell’appartamento della conduttrice di Dazn a Milano. Attimi di complicità, con tanto di bacio mancato e scherzi d’acqua, che confermerebbero un affiatamento che va ben oltre la semplice amicizia. La coppia si frequenta da diversi mesi e di recente la Leotta e il modello bresciano hanno trascorso un ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo il romantico weekend a Minorca, il settimanale «Chi» ha sorpreso la conduttrice di Dazn nella sua casa di Milano con il modello bresciano e nuovo partner. E Yaman?hanno provato a mantenere segreta la relazione ma senza successo. Recentemente paparazzati dal settimanale Chi, i due sono stat sorpresi nella casa di lei durante alcuni momenti di scherzosa tenerezza sul terrazzo dell’appartamentoconduttrice di Dazn a Milano. Attimi di complicità, con tanto di bacio mancato e scherzi d’acqua, che confermerebbero un affiatamento che va ben oltre la semplice amicizia. Lasi frequenta da diversi mesi e di recente lae il modello bresciano hanno trascorso un ...

Investporc : @SerieA Diletta Leotta e me la scopo negli spogliatoi - sportli26181512 : Diletta Leotta, nuova relazione segreta? 'Dopo Can Yaman…' - PhilipusWally7 : RT @RoseFerrari9: Ma quante fake ci sono?! Pazzesco come gente non si accorga che immagine profilo e foto pubblicate non coincidano ?????? -… - ilpochito : @Seghinho3 meglio avere vladimir Luxuria che Diletta Leotta - FiloColace : @Ozgur_Ezgi79 @gio82es Fanno la stessa cosa con Can definendolo l'ex di Diletta Leotta. Erano una coppia. Quel sett… -