Di Maio: "Elezioni subito per salvare la legge di bilancio, con il Pnrr temo che non ce la faremo" (Di giovedì 21 luglio 2022) Sarà odiato, criticato, inviso ma, indubbiamente, fra quanti interni alla maggioranza, Luigi Di Maio è di gran lunga il personaggio che negli ultimi tre anni è cresciuto di più, riuscendo anche ad acquisire stima e rispetto, soprattutto in ambiti internazionali. Draghi non sarà un politico, ma quel che è certo è, che al suo fianco, Di Maio lo è 'divenuto', ed anche fra i più astuti. Ed oggi forse è una delle prime volte che si trova d esprimere un commento come leader di Insieme per il Futuro, e non come ministro, in quanto 'siamo già in divenire': "Prima le Elezioni si fanno e meglio è – spiega Di Maio – perché almeno cerchiamo di salvare la legge di bilancio. Non credo che salveremo il Pnrr ma allo stesso tempo dobbiamo provare a ...

