Di Maio | “Agenda Draghi deve andare avanti Noi con Gelmini e Brunetta? Prematuro | di certo mai con Lega | M5s e chi ha fatto cadere esecutivo”

(Di giovedì 21 luglio 2022) “L’riformatrice di Marionon puònella polvere, non può scomparire, ci saranno tante persone di buona volontà che nei prossimi anni continueranno a portarla”. A rivendicarlo, nel giorno delle dimissioni del presidente del Consiglio, il ministro degli Esteri, Luigi Di, parlando con i giornalisti fuori da Montecitorio. Non senza attaccare M5s e: “Quando Giuseppe Conte e Matteo Salvini andranno a dire in campagna elettorale che vogliono affrontare il caro benzina, il caro energia, il caro bollette ditegli che hanno buttato giù quel governo che stava facendo il decreto”. E ancora: “Faril governoè stato solo il primo atto di un percorso che vede uniti Conte e Salvini nel cercare di portare l’Italia fuori ...

'Ci saranno tante persone di buona volontà che porteranno avanti l'riformatrice di Draghi - dice Di- Dovevamo fare un decreto da 10 miliardi di euro per abbassare le bollette, volevamo ...Tante persone di buona volontà porteranno avanti quell'coraggiosa'. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Insieme per il futuro, Luigi Di, parlando ai giornalisti. 'Quando Conte e Salvini vi diranno in campagna elettorale che vorranno affrontare il caro benzina, il caro bollette, il caro energia, ditegli ...