Depistaggio caso Cucchi, condannati il maresciallo Mandolini e il carabiniere Tedesco. Esulta Ilaria: «Giustizia è fatta fino in fondo» (Di giovedì 21 luglio 2022) La Corte di appello di Roma ha condannato a tre anni e sei mesi il maresciallo Roberto Mandolini, e il carabiniere Francesco Tedesco a 2 anni e quattro mesi nell’ambito del processo di appello bis sul pestaggio di Stefano Cucchi. I due, accusati di falso, erano presenti alla stazione dei carabinieri di Appio la notte che Cucchi fu fermato e portato in caserma. Mandolini all’epoca dei fatti ne era il comandante, mentre Francesco Tedesco, che aveva assistito al violento pestaggio di Cucchi a opera dei colleghi Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro (già condannati in Cassazione a 12 anni lo scorso aprile), è stato il primo carabiniere a confessare ciò che sapeva su quella notte, permettendo la ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) La Corte di appello di Roma ha condannato a tre anni e sei mesi ilRoberto, e ilFrancescoa 2 anni e quattro mesi nell’ambito del processo di appello bis sul pestaggio di Stefano. I due, accusati di falso, erano presenti alla stazione dei carabinieri di Appio la notte chefu fermato e portato in caserma.all’epoca dei fatti ne era il comandante, mentre Francesco, che aveva assistito al violento pestaggio dia opera dei colleghi Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro (giàin Cassazione a 12 anni lo scorso aprile), è stato il primoa confessare ciò che sapeva su quella notte, permettendo la ...

