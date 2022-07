Denis Dosio, il video disperato su Tik Tok solleva polemiche: ma è tutto vero? Cosa c’è dietro a quel video (Di giovedì 21 luglio 2022) Recentemente Denis Dosio, ex gieffino, è finito al centro delle polemiche per la sua reazione al ban imposto da Instagram, per cui si è visto bloccare il suo profilo. LEGGI ANCHE : — Denis Dosio, la fidanzata reagisce alle critiche sul suo fidanzato bannato da IG: ce l’ha con una Tik Toker L’influencer si è ritrovato con il profilo Instagram bloccato e ha usato TikTok per sfogarsi. Il video è stato ripreso, pubblicato e commentato aspramente, per via dei toni catastrofici e drammatici usati da Denis. Alcune frasi pronunciate dal giovane, come “Dovevo andare a Ibiza e invece devo tornare a lavorare in cantiere con mio zio” vere o recitate che fossero, hanno colpito il pubblico. Il sospetto infatti è che nel video Denis ... Leggi su funweek (Di giovedì 21 luglio 2022) Recentemente, ex gieffino, è finito al centro delleper la sua reazione al ban imposto da Instagram, per cui si è visto bloccare il suo profilo. LEGGI ANCHE : —, la fidanzata reagisce alle critiche sul suo fidanzato bannato da IG: ce l’ha con una Tik Toker L’influencer si è ritrovato con il profilo Instagram bloccato e ha usato TikTok per sfogarsi. Ilè stato ripreso, pubblicato e commentato aspramente, per via dei toni catastrofici e drammatici usati da. Alcune frasi pronunciate dal giovane, come “Dovevo andare a Ibiza e invece devo tornare a lavorare in cantiere con mio zio” vere o recitate che fossero, hanno colpito il pubblico. Il sospetto infatti è che nel...

