Denis Dosio, il video aberrante scatena l'ennesima polemica: nei commenti succede il finimondo (Di giovedì 21 luglio 2022) In un video su TikTok, Denis Dosio si sfoga per il blocco del suo profilo Instagram e scoppia in lacrime. Instagram ha bannato Denis Dosio. Il profilo dell'ex gieffino è bloccato, chiuso da qualche giorno a seguito di alcune segnalazioni. Il modello ha deciso di pubblicare un video su TikTok in cui si dispera per l'accaduto. Quel che sembra, dalle prime indiscrezioni, è che il ragazzo abbia pubblicato delle foto dal contenuto poco adatto alla piattaforma. Qualcuno deve essersela presa e aver inviato le segnalazioni che poi hanno causato il blocco del profilo sul social. L'accaduto è stato commentato dal diretto interessato. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP aveva già fatto parlare di sé per la sua condotta piuttosto al limite. Denis è attivo anche su OnlyFans, ...

