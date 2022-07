Dele Alli come Dzeko nel 2016 | l’errore a porta vuota è gravissimo | VIDEO

(Di giovedì 21 luglio 2022)si prepara per l’inizio della nuova stagione di Premier League con la maglia dell’Everton, ma l’avvio non è stato di certo entusiasmante. L’ultima stagione del club inglese non è stata positiva, la salvezza è arrivata con il brivido. La squadra è già in campo per preparare la prossima stagione con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla in Premier League. L’Everton è sceso in campo in amichevole contro il Minnesota e la partita è stata molto deludente, dal punto di vista del gioco e del punteggio. Il risultato di 4-0 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro e le reti sono state realizzate da Reynoso, un autogol, Amarilla e Danladi. E’ diventato virale sui social un errore di. Vi ricordate il gol sbagliato dain Roma-Palermo nel? ...

La posizione in classifica dell'Everton genera sicuramente sorpresa soprattutto leggendo i nomi dei giocatori in rosa, tra tutti spiccano Allan, Richarlison, Van de Beek e. Gli ultimi due ...