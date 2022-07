De Paul rischia di saltare il Mondiale per colpa di una legge del Qatar: la notizia! (Di giovedì 21 luglio 2022) La nazionale argentina potrebbe avere un’assenza illustre nella rosa che partirà per il Mondiale di Qatar 2022, previsto per dicembre. Il presidente delle Federcalcio argentina, Claudio Tapia, in un’intervista rilasciata ai microfoni della stampa argentina ha infatti svelato che Rodrigo De Paul potrebbe saltare i prossimi mondiali. Mondiale De Paul esclusione Alla base di questa possibilità c’è la causa legale in corso tra il calciatore argentino e l’ex moglie, la quale richiede di ricevere dal centrocampista dell’Atletico Madrid il pagamento di un assegno alimentare milionario. Secondo le leggi vigenti in Qatar, però, per partecipare alla competizione i calciatori devono avere una fedina penale pulita, senza processi o condanne pendenti: “Questo è quello ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 21 luglio 2022) La nazionale argentina potrebbe avere un’assenza illustre nella rosa che partirà per ildi2022, previsto per dicembre. Il presidente delle Federcalcio argentina, Claudio Tapia, in un’intervista rilasciata ai microfoni della stampa argentina ha infatti svelato che Rodrigo Depotrebbei prossimi mondiali.Deesclusione Alla base di questa possibilità c’è la causa legale in corso tra il calciatore argentino e l’ex moglie, la quale richiede di ricevere dal centrocampista dell’Atletico Madrid il pagamento di un assegno alimentare milionario. Secondo le leggi vigenti in, però, per partecipare alla competizione i calciatori devono avere una fedina penale pulita, senza processi o condanne pendenti: “Questo è quello ...

