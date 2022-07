De Ligt: “Al Bayern come all’Ajax: alla Juventus era diverso” | VIDEO (Di giovedì 21 luglio 2022) Matthijs de Ligt, difensore olandese classe 1999 appena trasferitosi dalla Juventus al Bayern Monaco, si è presentato così al suo nuovo pubblico. Vediamo, dunque, nel VIDEO ufficiale del club tedesco le dichiarazioni del centrale ex Ajax Leggi su pianetamilan (Di giovedì 21 luglio 2022) Matthijs de, difensore olandese classe 1999 appena trasferitosi dalMonaco, si è presentato così al suo nuovo pubblico. Vediamo, dunque, nelufficiale del club tedesco le dichiarazioni del centrale ex Ajax

tancredipalmeri : De Ligt subito in gol con il Bayern, e che gol - DiMarzio : #Calciomercato | Ufficiale il trasferimento di #DeLigt dalla #Juventus al #BayernMonaco - forumJuventus : Pimenta: 'Lavoravamo per portare De Ligt al Bayern dalla Primavera. Anche la Juve è contenta' ??… - SportRepubblica : De Ligt, esordio col Bayern: un gol, un errore grave, un giallo e la sostituzione [aggiornamento delle 10:42] - Mast_Kaay : RT @tancredipalmeri: De Ligt subito in gol con il Bayern, e che gol -