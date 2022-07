De Ligt, addio pesantissimo: ecco come lo sostituirà la Juventus (Di giovedì 21 luglio 2022) Alla fine l’accordo è stato trovato con de Ligt che lascerà la Juventus; andiamo a vedere i nomi sul taccuino della società bianconera. Le dichiarazioni del difensore olandese sulla sua insoddisfazione per il doppio quarto posto avevano messo in allarme la società bianconera. Una paura certificata dalle parole di Arrivabene e che è diventata realtà nelle ultime ore; de Ligt lascerà la Juventus per volare in Germania, al Bayern Monaco. I bavaresi, infatti, hanno approfittato sia dell’addio di Lewandowski sia della decisione del Chelsea di virare su Koulibaly. E’ stata proprio la cessione del centravanti polacco che ha permesso al club tedesco di avere la liquidità necessaria per affondare il colpo sul difensore. AnsafotoSettanta milioni più bonus (per arrivare ad ottanta); questa la cifra che verrà ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 21 luglio 2022) Alla fine l’accordo è stato trovato con deche lascerà la; andiamo a vedere i nomi sul taccuino della società bianconera. Le dichiarazioni del difensore olandese sulla sua insoddisfazione per il doppio quarto posto avevano messo in allarme la società bianconera. Una paura certificata dalle parole di Arrivabene e che è diventata realtà nelle ultime ore; delascerà laper volare in Germania, al Bayern Monaco. I bavaresi, infatti, hanno approfittato sia dell’di Lewandowski sia della decisione del Chelsea di virare su Koulibaly. E’ stata proprio la cessione del centravanti polacco che ha permesso al club tedesco di avere la liquidità necessaria per affondare il colpo sul difensore. AnsafotoSettanta milioni più bonus (per arrivare ad ottanta); questa la cifra che verrà ...

Gazzetta_it : Juve, dopo l’addio a De Ligt la prima scelta è Bremer. Ma l’Inter prova a fermarla - ClaraPorta4 : RT @AntonioCorsa: La Juventus, a gennaio, aveva provato ad acquistare Bremer dal Torino anticipando la mossa dell'estate proprio in ottica… - albertomarti : RT @AntonioCorsa: La Juventus, a gennaio, aveva provato ad acquistare Bremer dal Torino anticipando la mossa dell'estate proprio in ottica… - TuzNico : RT @AntonioCorsa: La Juventus, a gennaio, aveva provato ad acquistare Bremer dal Torino anticipando la mossa dell'estate proprio in ottica… - DanyRoss70 : RT @AntonioCorsa: La Juventus, a gennaio, aveva provato ad acquistare Bremer dal Torino anticipando la mossa dell'estate proprio in ottica… -