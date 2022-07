De Laurentiis contestato dai tifosi: “Mertens? Ho fatto la mia offerta, lui rifiuta” (Di giovedì 21 luglio 2022) La situazione legata al calciomercato del Napoli ha scontentato i tifosi che sono in piena contestazione con Aurelio De Laurentiis e la proprietà azzurra. Gli arrivi di Khvicha Kvaratskhelia, Mathias Olivera, Leo Ostigard e quello imminente di Kim Min-Jae, non sono bastati per sopperire agli addii molto dolorosi delle ultime settimane. De Laurentiis MertensCalciomercato Napoli, De Laurentiis: “Mertens? Due offerte rifiutate” Il futuro di Dries Mertens tiene ancora i tifosi del Napoli sulle spine. Il belga al momento non fa parte della rosa del Napoli e l’addio definitivo potrebbe essere possibile, visto il contratto scaduto e le trattative per il rinnovo non andate a buon fine. Alcuni tifosi del Napoli hanno ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 21 luglio 2022) La situazione legata al calciomercato del Napoli ha scontentato iche sono in piena contestazione con Aurelio Dee la proprietà azzurra. Gli arrivi di Khvicha Kvaratskhelia, Mathias Olivera, Leo Ostigard e quello imminente di Kim Min-Jae, non sono bastati per sopperire agli addii molto dolorosi delle ultime settimane. DeCalciomercato Napoli, De: “? Due offertete” Il futuro di Driestiene ancora idel Napoli sulle spine. Il belga al momento non fa parte della rosa del Napoli e l’addio definitivo potrebbe essere possibile, visto il contratto scaduto e le trattative per il rinnovo non andate a buon fine. Alcunidel Napoli hanno ...

RE_Perlov : @ZiAttilio @antoniopaci97 @Andrea1994___ @sscnapoli Io non ho mai contestato Hamsik, ma contesto il limite di De La… - Rossonerosemper : Al ritiro del Napoli hanno contestato una proprietà che li porta più o meno in CL quasi sempre con bilancio in atti… - museodiemozioni : @WalterWhiteNH Ma chi io?Mai contestato De Laurentiis anzi dico sempre che ha grandi meriti per questi anni Ma ques… - CNCastellabate : @Hiroshishiba75 @Marcello_Fsc @angianna78 @TolliVincenzo Non hanno contestato la squadra, i fischi sono iniziati qu… - laccio : @robisala3 Finalmente de laurentiis contestato apertamente -