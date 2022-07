De Ketelaere, il Milan non andrà oltre: 'È inopportuno' (Di giovedì 21 luglio 2022) Calciomercato Milan, affare De Ketelaere: le ultime news La Gazzetta dello Sport asserisce che il Milan non andrà oltre questo fine settimana per l'affare De Ketelaere . È pronta l'ultima offerta per ... Leggi su milanlive (Di giovedì 21 luglio 2022) Calciomercato, affare De: le ultime news La Gazzetta dello Sport asserisce che ilnonquesto fine settimana per l'affare De. È pronta l'ultima offerta per ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, finito l'incontro col #Brugge: ancora niente accordo per #DeKetelaere. La situazione - DiMarzio : #Milan, per la difesa si pensa a #Ndicka: la situazione - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, domani il blitz per #DeKetelaere: il piano di #Maldini e #Massara - sportli26181512 : Tuttosport - Milan, priorità De Ketelaere ma c'è anche un piano B: Ziyech del Chelsea: Qualcuno si aspettava la tan… - YBah96 : RT @FraNasato: Secondo @hlnsport per il momento il #Milan non vuole pagare più di 32 mln per De Ketelaere, bonus compresi -