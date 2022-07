Ddl Concorrenza, stralciata la norma sui taxi. Lollobrigida: «Vittoria di FdI e del centrodestra» (Di giovedì 21 luglio 2022) Il ddl Concorrenza lunedì tornerà alla Camera senza il contestatissimo articolo 10, ovvero quello che apre a colossi come Uber penalizzando i taxi e per contro il quale le auto bianche hanno protestato nelle scorse settimane. La decisione è arrivata dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, nella quale i rappresentanti di ciascun partito si sarebbero anche impegnati a non presentare emendamenti, in modo da rendere possibile il rapido via libera al testo. Lo stralcio dell’articolo 10, che spiana la strada al provvedimento, è una Vittoria politica per il centrodestra. Lollobrigida: «Su ddl Concorrenza FdI a difesa dei taxi» «Grazie a Fratelli d’Italia e a tutto il centrodestra sarà stralciato l’articolo 10 dal ddl Concorrenza per ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022) Il ddllunedì tornerà alla Camera senza il contestatissimo articolo 10, ovvero quello che apre a colossi come Uber penalizzando ie per contro il quale le auto bianche hanno protestato nelle scorse settimane. La decisione è arrivata dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, nella quale i rappresentanti di ciascun partito si sarebbero anche impegnati a non presentare emendamenti, in modo da rendere possibile il rapido via libera al testo. Lo stralcio dell’articolo 10, che spiana la strada al provvedimento, è unapolitica per il: «Su ddlFdI a difesa dei» «Grazie a Fratelli d’Italia e a tutto ilsarà stralciato l’articolo 10 dal ddlper ...

fattoquotidiano : Tassisti accontentati: stralciato l’articolo 10 sulla liberalizzazione del settore per blindare il via libera al dd… - Open_gol : Oggi il premier alla Camera e poi da Mattarella per le dimissioni. Decreto di luglio svuotato, niente taglio dell’I… - TNannicini : Mentre la propaganda bombarda su giovani che non vogliono lavorare, 10mila migranti in agricoltura sono senza dirit… - mic_plaia : RT @PastorellaGiu: . @Agenzia_Ansa: 'Il ddl Concorrenza lunedì in Aula senza le norme sui taxi. In corso un confronto tra i gruppi della or… - SecolodItalia1 : Ddl Concorrenza, stralciata la norma sui taxi. Lollobrigida: «Vittoria di FdI e del centrodestra»… -