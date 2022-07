Dax Harwood: “Prima del match con i Briscoes mi sono infortunato” (Di giovedì 21 luglio 2022) Dax Harwood, insieme all’amico Cash Wheeler, dopo la parentesi “WWE” stanno letteralmente dominando la scena della divisione di coppia in tutto il mondo. Attualmente sono campioni della ROH, IWGP e AAA. A quanto pare pero’ Dax non sta vivendo un momento perfetto sotto l’aspetto fisico. Ha infatti dichiarato di essersi infortunato poco Prima del match con i fratelli Briscoe. Nuvola di fantozzi “Ho avuto uno strappo alla spalla poco Prima del match con i Briscoe, dopo l’atterraggio di un suplex al suolo. Posso camminarci ec correrci su ma quando mi siedo fa ancora malissimo. Ogni match che fai, non importa se hai di fronte un giovane o un gigante o chicchessia, ti lascerà sempre un segno sul tuo corpo.” Leggi su zonawrestling (Di giovedì 21 luglio 2022) Dax, insieme all’amico Cash Wheeler, dopo la parentesi “WWE” stanno letteralmente dominando la scena della divisione di coppia in tutto il mondo. Attualmentecampioni della ROH, IWGP e AAA. A quanto pare pero’ Dax non sta vivendo un momento perfetto sotto l’aspetto fisico. Ha infatti dichiarato di essersipocodelcon i fratelli Briscoe. Nuvola di fantozzi “Ho avuto uno strappo alla spalla pocodelcon i Briscoe, dopo l’atterraggio di un suplex al suolo. Posso camminarci ec correrci su ma quando mi siedo fa ancora malissimo. Ogniche fai, non importa se hai di fronte un giovane o un gigante o chicchessia, ti lascerà sempre un segno sul tuo corpo.”

