Dato alle fiamme a Frattamaggiore, Nicola ascoltato in ospedale a Bari (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ha avuto “esito positivo“, secondo la Procura di Napoli Nord, l’incidente probatorio iniziato alle 14 nel Policlinico di Bari dove è ricoverato Nicola Liguori, l’uomo Dato alle fiamme la notte dello scorso 30 giugno mentre, su una panchina di Frattamaggiore (Napoli), era intento a videochiamare la fidanzata, Giuseppina Mosca, teste chiave dell’indagine. Secondo quanto si è appreso, Liguori con voce strozzata, ha risposto alle domande che gli venivano rivolte dal giudice per le indagini preliminari di Bari, alla presenza del pubblico ministero di Napoli Nord Alberto Della Valle, di Pasquale Pezzella, colui che viene accusato di essere l’autore del gesto e dell’avvocato Fernando ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ha avuto “esito positivo“, secondo la Procura di Napoli Nord, l’incidente probatorio iniziato14 nel Policlinico didove è ricoveratoLiguori, l’uomola notte dello scorso 30 giugno mentre, su una panchina di(Napoli), era intento a videochiamare la fidanzata, Giuseppina Mosca, teste chiave dell’indagine. Secondo quanto si è appreso, Liguori con voce strozzata, ha rispostodomande che gli venivano rivolte dal giudice per le indagini preliminari di, alla presenza del pubblico ministero di Napoli Nord Alberto Della V, di Pasquale Pezzella, colui che viene accusato di essere l’autore del gesto e dell’avvocato Fernando ...

LucaBizzarri : Quindi coi ladri abbiamo dato, con i collusi abbiamo dato, quelli che bevono il Po li abbiamo fatti, i megalomani f… - antoniospadaro : I funerali del nostro p. Diego Fares saranno domani, giovedì 21 luglio, alle ore 10.30 presso la Cappella della Cur… - smenichini : In questo momento il centrodestra, dato per largamente vincente se andasse unito alle elezioni, ha quattro posizion… - anteprima24 : ** Dato alle fiamme a #Frattamaggiore, Nicola ascoltato in ospedale a #Bari ** - GiuliettaVive : @HuffPostItalia se vi meravigliate evidentemente non avete dato un'occhiata alle borse nei mesi scorsi -