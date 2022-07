Danni irreversibili dopo il vaccino: indennizzo di 130mila euro a ragazzo di 16 anni (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug – Un ragazzo di 16 anni ha riscontrato Danni permanenti dopo la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 nel mese di luglio 2021 e riceverà un indennizzo di 130mila. dopo alcuni lampanti sintomi, come ematomi e bolle di sangue, il giovane si è rivolto al pronto soccorso di Pisa, città in cui risiede, dove gli sono stati riscontrati dei valori piastrinici fuori dalla norma. Il sedicenne è stato successivamente ricoverato presso l’Aoup “Santa Chiara”, nel reparto di Oncoematologia pediatrica, dove è rimasto in cura fino al giorno 18 ottobre. dopo essere stato dimesso, il ragazzo si è rivolto al Codacons, dopo aver fornito una cartella clinica in cui erano stati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug – Undi 16ha riscontratopermanentila somministrazione delcontro il Covid-19 nel mese di luglio 2021 e riceverà undialcuni lampanti sintomi, come ematomi e bolle di sangue, il giovane si è rivolto al pronto soccorso di Pisa, città in cui risiede, dove gli sono stati riscontrati dei valori piastrinici fuori dalla norma. Il sedicenne è stato successivamente ricoverato presso l’Aoup “Santa Chiara”, nel reparto di Oncoematologia pediatrica, dove è rimasto in cura fino al giorno 18 ottobre.essere stato dimesso, ilsi è rivolto al Codacons,aver fornito una cartella clinica in cui erano stati ...

