Dalla Spagna: Milan-Betis, troppa distanza per Fekir (Di giovedì 21 luglio 2022) Nabil Fekir è sempre più lontano dal Milan: secondo As, i rossoneri sarebbero disposti a mettere sul piatto un massimo di 15 milioni... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Nabilè sempre più lontano dal: secondo As, i rossoneri sarebbero disposti a mettere sul piatto un massimo di 15 milioni...

fattoquotidiano : Incendi, dalla Spagna alla Croazia fino alla Francia: record di incendi in tutta Europa. E l’Ue attiva la flotta di… - IL_IGNORANTE : RT @Bidiberio: ???????? ULTIME NEWS DALLA SPAGNA SUL COVID-19: LuisEnjuanes, il principale esperto COVID-19 afferma: 'Le persone che sono state… - Sara60825982 : RT @Bidiberio: ???????? ULTIME NEWS DALLA SPAGNA SUL COVID-19: LuisEnjuanes, il principale esperto COVID-19 afferma: 'Le persone che sono state… - DellaPlebe : RT @Bidiberio: ???????? ULTIME NEWS DALLA SPAGNA SUL COVID-19: LuisEnjuanes, il principale esperto COVID-19 afferma: 'Le persone che sono state… - RomaQualitah : RT @FlavioMTassotti: #Wijnaldum: l'#ASRoma sta spingendo per portare il centrocampista in Italia. #Senesi: nessuna accelerata per il dife… -