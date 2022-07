Dalla riforma del reclutamento agli insegnanti da ‘riaddestrare’: si chiude la scuola “affettuosa” di Patrizio Bianchi. Adesso si attende il successore (Di giovedì 21 luglio 2022) Con le dimissioni del premier Draghi e del suo Governo, finisce anche il mandato di Patrizio Bianchi come Ministro dell'Istruzione. Un'esperienza per il professore ferrarese che lo ha visto protagonista di alcuni importanti interventi dell'esecutivo ma che senza dubbio lo ha anche trascinato, come capita spesso ad ogni titolare del dicastero di Viale Trastevere, al centro delle polemiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 luglio 2022) Con le dimissioni del premier Draghi e del suo Governo, finisce anche il mandato dicome Ministro dell'Istruzione. Un'esperienza per il professore ferrarese che lo ha visto protagonista di alcuni importanti interventi dell'esecutivo ma che senza dubbio lo ha anche trascinato, come capita spesso ad ogni titolare del dicastero di Viale Trastevere, al centro delle polemiche. L'articolo .

orizzontescuola : Dalla riforma del reclutamento agli insegnanti da ‘riaddestrare’: si chiude la scuola “affettuosa” di Patrizio Bian… - RiccardoAndreo8 : RT @ereike05: Sul tema Superbonus serve un Governo che decida cosa fare con tutti quegli imprenditori bloccati dalla cessione del credito,… - gladiatoremassi : @DeGeer3891 @okwlor Arroganza? Alla prova dei fatti sono stati i più capaci. La UE ha bocciato senza appello tutte… - ereike05 : Sul tema Superbonus serve un Governo che decida cosa fare con tutti quegli imprenditori bloccati dalla cessione del… - Frances82985867 : @Lelesan79 Una, dico una, riforma per tutelarli io non ce l'ho. Essere di sinistra vuol dire questo, per me: essere… -