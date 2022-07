Dal Pnrr alle misure su bollette e benzina | ecco tutti i dossier a rischio

pietroraffa : Draghi:'Tenere le mafie lontane dal PNRR è il modo migliore per onorare la memoria di Giovanni Falcone e Paolo Bors… - ivanscalfarotto : Abbiamo sentito dal Presidente #Draghi cosa c’è da fare di qui alla prossima primavera e di cosa rischia l’Italia:… - gparagone : “#Draghi, come intende Lei tenere le mafie fuori dal #PNRR? Liberando i mafiosi dall’ergastolo?” [@GiarrussoMario] - gifrver : RT @Cartabellotta: 'Tenere le mafie lontane dal #PNRR è il modo migliore per onorare la memoria di #Falcone e #Borsellino' #Draghi #Sena… - l_honestly : RT @SalvatoreMirag7: Quando si parla di finanziamenti al Sud è matematico che o da Roma o da oltre Po arrivi la fregatura La beffa sull’Al… -

...digitale si devono fare perché lo hanno deciso i tanti amici internazionali di Draghi e ilha ... come altre volte in passato, le destre, ma soprattutto tutte le sinistrePartito Democratico a ...... come le politiche per la 'ripartenza' economica post - pandemica, la gestione dei fondi del, ...sistema dei media e nel dibattito politico corrente, come un delitto di lesa maestà. E' quanto, ...La sterilizzazione di 30 centesimi delle accise dei carburanti è stata rinviata al 21 agosto. La messa a punto della manovra è attesa dopo l'estate ...ROMA – Dal Pnrr alla legge di bilancio, dagli interventi per la riduzione del cuneo fiscale al salario minimo: sono molti i progetti in bilico sul crinale della crisi politica. Il cantiere del governo ...