Dal 27 luglio stop al telemarketing: come iscriversi al Registro delle Opposizioni (Di giovedì 21 luglio 2022) Il giorno zero per il telemarketing è il 27 luglio. Da questa data sarà possibile inserire anche il proprio numero di telefono cellulare nel Registro delle Opposizioni, lo strumento con cui bloccare il trattamento dei nostri dati personali per schermare i propri contatti dalle chiamate dei call center. Al momento è possibile inserire in questo Registro solo il proprio numero di telefonia fissa. Inserire i dati nel Registro delle Opposizioni è gratuito e si può fare via fax, via telefono o via mail. Sul sito del Registro è possibile anche compilare il modulo online iscriversi in pochi passaggi. Da quando il proprio numero viene inserito, entro 15 giorni verranno bloccate tutte le chiamate di ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) Il giorno zero per ilè il 27. Da questa data sarà possibile inserire anche il proprio numero di telefono cellulare nel, lo strumento con cui bloccare il trattamento dei nostri dati personali per schermare i propri contatti dalle chiamate dei call center. Al momento è possibile inserire in questosolo il proprio numero di telefonia fissa. Inserire i dati nelè gratuito e si può fare via fax, via telefono o via mail. Sul sito delè possibile anche compilare il modulo onlinein pochi passaggi. Da quando il proprio numero viene inserito, entro 15 giorni verranno bloccate tutte le chiamate di ...

DiMarzio : #Calciomercato | @OM_Officiel, fatta per l’arrivo di #Lazovic dal Verona ?? - DiMarzio : #Calciomercato | @sampdoria, in chiusura la trattativa per l'arrivo di #Contini in prestito dal @sscnapoli - sole24ore : ?? #NordStream riparte, ma il #gas russo rimane a rischio: #Putin minaccia nuove strette. Il #Cremlino avverte che s… - MasterblogBo : #pmi.#masterblog Sismabonus acquisti addio: niente 110% dal 1° luglio - luigifoschini : @corsainsalita Ci pensavo proprio ieri: nonostante tutto lo strillare sui media di caldo record e la catastrofe imm… -