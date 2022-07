Da quando e come richiedere il bonus psicologo, procedura con SPID (Di giovedì 21 luglio 2022) Da quando e come sarà possibile richiedere il bonus psicologo? In molti sono interessati al contributoper sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dal decreto legge dello scorso 30 dicembre 2021, n. 228 e poi convertito in legge a febbraio 2022. Fra pochi giorni si potrà procedere in tal senso e l’INPS, con apposita circolare, ha chiarito i requisiti utili per l’aiuto ma anche le modalità di inoltro della specifica richiesta. Beneficiari i destinatari del bonus psicologo sono tutti i cittadini con Isee non superiore ai 50.000 euro e con l’esigenza di ottenere supporto a seguito di condizioni di depressione, ansia e stress legati al periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica. Con l’aiuto si intende dare il giusto ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Dasarà possibileil? In molti sono interessati al contributoper sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dal decreto legge dello scorso 30 dicembre 2021, n. 228 e poi convertito in legge a febbraio 2022. Fra pochi giorni si potrà procedere in tal senso e l’INPS, con apposita circolare, ha chiarito i requisiti utili per l’aiuto ma anche le modalità di inoltro della specifica richiesta. Beneficiari i destinatari delsono tutti i cittadini con Isee non superiore ai 50.000 euro e con l’esigenza di ottenere supporto a seguito di condizioni di depressione, ansia e stress legati al periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica. Con l’aiuto si intende dare il giusto ...

