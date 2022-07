Da Parigi – Pep Guardiola nega che Neymar sia stato offerto al Manchester City

(Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-20 12:43:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe: Mercoledì l’allenatore delPephato che il brasilianofosseal suo club dal PSG come parte di un accordo di scambio di giocatori. ” Non è vero,” ha detto il catalano in una conferenza stampa dal tour pre-stagionale della sua squadra negli Stati Uniti. “è un giocatore incredibile e una persona incredibilmente simpatica. Quindi lascialo in pace, lascia che esprima il suo incredibile talento a“aggiunse, lamentandosi che” ogni estate, (lo scriviamo) Ilingaggia 150 giocatori “. ...

