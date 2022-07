Da oggi il nuovo video “Contrognidrogra” di Borghesia Borghesiana (Di giovedì 21 luglio 2022) a pubblicazione del nuovo video dei CONTROGNIDROGA: a seguire troverete un breve comunicato stampa. Vi ringraziamo anticipatamente per quello che farete. Da oggi fuori il video di “Borghesia Borghesiana” singolo d’esordio dei CONTROGNIDROGA, che è da poco disponibile anche su tutti i digital store distribuito da ADA MUSIC. Il brano è un viaggio melodico fatto di immagini e sensazioni, che tratteggia l’anima di una ragazza figlia dei nostri tempi, in bilico tra aspirazioni, desideri e rimorsi, alla ricerca dell’evasione e dell’affermazione del proprio destino, nonostante il cuore appesantito dal quotidiano familiare e dagli affetti incrinati. La canzone è un tassello di un mosaico di vite e persone, che fanno parte del primo disco dei CONTROGNIDROGA: una frenetica giostra urbana di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 luglio 2022) a pubblicazione deldei CONTROGNIDROGA: a seguire troverete un breve comunicato stampa. Vi ringraziamo anticipatamente per quello che farete. Dafuori ildi “na” singolo d’esordio dei CONTROGNIDROGA, che è da poco disponibile anche su tutti i digital store distribuito da ADA MUSIC. Il brano è un viaggio melodico fatto di immagini e sensazioni, che tratteggia l’anima di una ragazza figlia dei nostri tempi, in bilico tra aspirazioni, desideri e rimorsi, alla ricerca dell’evasione e dell’affermazione del proprio destino, nonostante il cuore appesantito dal quotidiano familiare e dagli affetti incrinati. La canzone è un tassello di un mosaico di vite e persone, che fanno parte del primo disco dei CONTROGNIDROGA: una frenetica giostra urbana di ...

