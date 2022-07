Da EcorNaturasì prestito obbligazionario da 10 mln per bio (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Crisi internazionale, cambiamenti climatici, aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime, mancato riconoscimento di giusta remunerazione. Molti elementi stanno mettendo in difficoltà le aziende agroalimentari, impegnate a garantire comunque i prodotti sulle tavole degli italiani. Per far fronte a questa situazione nasce il progetto innovativo per il bio di EcorNaturasì: l’emissione di un prestito obbligazionario di 10 milioni di euro che sarà remunerato in buoni spesa. Nel concreto, il prestito obbligazionario prevede un tasso di interesse netto del 3% annuo erogato in buoni spesa, per dar vita all’idea che il denaro si trasformi in cibo ma, soprattutto, in progetti di sviluppo dell’agricoltura bio, tra i principali alleati per la tutela dell’ambiente, per la lotta contro i ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Crisi internazionale, cambiamenti climatici, aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime, mancato riconoscimento di giusta remunerazione. Molti elementi stanno mettendo in difficoltà le aziende agroalimentari, impegnate a garantire comunque i prodotti sulle tavole degli italiani. Per far fronte a questa situazione nasce il progetto innovativo per il bio di: l’emissione di undi 10 milioni di euro che sarà remunerato in buoni spesa. Nel concreto, ilprevede un tasso di interesse netto del 3% annuo erogato in buoni spesa, per dar vita all’idea che il denaro si trasformi in cibo ma, soprattutto, in progetti di sviluppo dell’agricoltura bio, tra i principali alleati per la tutela dell’ambiente, per la lotta contro i ...

TV7Benevento : Da EcorNaturasì prestito obbligazionario da 10 mln per bio - - LocalPage3 : Da EcorNaturasì prestito obbligazionario da 10 mln per bio - italiaserait : Da EcorNaturasì prestito obbligazionario da 10 mln per bio - fisco24_info : Da EcorNaturasì prestito obbligazionario da 10 mln per bio: (Adnkronos) - L’investimento sarà remunerato con un tas… -

Da EcorNaturasì prestito obbligazionario da 10 mln per bio Le somme raccolte con il prestito saranno impiegate da EcorNaturaSì, tra l'altro, per supportare le aziende agricole e le aziende di trasformazione nel migliorare le proprie strutture e fare ... NaturaSì lancia obbligazioni per 10 milioni:interessi rimborsati in buoni spesa Le somme raccolte saranno utilizzate per sostenere le circa 300 aziende agricole e di trasformazione che fanno parte circuito EcorNaturaSì Un prestito obbligazionario da 10 milioni di euro, remunerato in buoni spesa da spendere presso i propri negozi. EcorNaturaSì - gruppo leader del biologico in Italia, cui fa capo NaturaSì,... Le somme raccolte con ilsaranno impiegate da, tra l'altro, per supportare le aziende agricole e le aziende di trasformazione nel migliorare le proprie strutture e fare ...Le somme raccolte saranno utilizzate per sostenere le circa 300 aziende agricole e di trasformazione che fanno parte circuitoUnobbligazionario da 10 milioni di euro, remunerato in buoni spesa da spendere presso i propri negozi.- gruppo leader del biologico in Italia, cui fa capo NaturaSì,...