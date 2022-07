Cucù il “campo largo” non c’è più Al Pd non resta che riesumare il solito revival antifascista

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 21 luglio 2022) Nonche l’appello contro «le destre». Così, al plurale, in modo da sprigionare quell’effetto branco che sui delicati stomaci del ceto medio riflessivo domiciliato nelle ztl non manca di fare la sua porca figura. Già, nonche l’appello contro i soliti “brutti, sporchi e cattivi” per tenere accesa la fiammella del. Per tempo abbiamo scritto che sarebbe toccato a Enrico Letta pagare il conto più salato della crisi aperta dai 5Stelle. E i fatti ci stanno dando ragione. Leggere, per rendersene conto, l’intervista rilasciata al Giornale dall’ex-capogruppo dem al Senato Andrea Marcucci. Che parla sì di, ma immaginandolo senza Conte, sostituito nel ruolo di alleato da non meglio identificate «forze liberali ed europeiste» pronte a «proseguire l’agenda ...