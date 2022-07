Crypto com arriva in Italia | c’è il via libera

(Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) –.com ottiene l’autorizzazione da parte dell’OAM, Organismo Agenti e Mediatori, per operare in, e lo annuncia sui suoi canali social. L’exchange con sede a Singapore è il terzo ad aver avuto il viaufficiale nel nostro paese, dopo Binance e Coinbase. L’iniziativa si inserisce all’interno di una strategia più ampia, volta ad aumentare le quote di mercato dell’azienda in Europa, che l’ha vista, nell’ultimo biennio, mettere in campo un’aggressiva campagna di marketing..com è infatti sponsor di Formula 1, del campionato di calcio di Serie A e dei mondiali di Qatar 2022. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Coinbase: le imprese crypto che rischiano l'insolvenza 'hanno dimenticato le basi della gestione del rischio' 'I problemi erano prevedibili e relativi al credito, non alle criptovalute', hanno dichiarato tre dirigenti di ...Secondo i riferimenti di Business Insider, l'azienda di Anthony Scaramucci sta raccogliendo nuovi capitali da investire in Web3 e criptovalute.Solana è uno dei progetti migliori del panorama crypto. Nel 2020 ha avuto la sua fase migliore di crescita tanto da arrivare nella top 10 delle criptovalute più capitalizzate. In una fase di bear mark ...