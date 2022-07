Cristiano Ronaldo e l'addio allo United: ecco la preoccupante rivelazione di Bruno Fernandes (Di giovedì 21 luglio 2022) Il futuro di Cristiano Ronaldo a Manchester resta incerto. Nell'ultima settimana sono circolate le voci sul suo probabile addio anticipato allo United (il contratto con i Red Devils scade il 30 giugno ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Il futuro dia Manchester resta incerto. Nell'ultima settimana sono circolate le voci sul suo probabileanticipato(il contratto con i Red Devils scade il 30 giugno ...

FrankKhalidUK : Ronaldo Nazario on the Cristiano Ronaldo v Lionel Messi debate. - marcoconterio : ?? Che serata di #calciomercato ???? De Ligt sempre più vicino al #FCBayern ?? #Juventus pronta all'assalto per Breme… - wintherbird : RT @calciomercatoit: ?? 'SportMediaset': In caso di addio di #Osimhen, Mendes potrebbe offrire #CristianoRonaldo al #Napoli ?? - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? 'SportMediaset': In caso di addio di #Osimhen, Mendes potrebbe offrire #CristianoRonaldo al #Napoli ?? - calciomercatoit : ?? 'SportMediaset': In caso di addio di #Osimhen, Mendes potrebbe offrire #CristianoRonaldo al #Napoli ?? -