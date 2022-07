Cristiano Ronaldo al Napoli in caso di cessione di Osimhen al Bayern Monaco: folle idea di mercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Napoli deve fare i conti con l’assalto di diversi club europei alla sua stella Victor Osimhen. In pole position pare ci sia il Bayern Monaco, i baveresi dopo aver ceduto Robert Lewandowski stanno cercando qualcuno che possa sostituire l’attaccante polacco. Secondo Claudio Raimondi, i campioni di Germania avrebbero presentato un’offerta ai partenopei di 120 milioni di euro nel tentativo di portare a Monaco di Baviera il nigeriano. Data l’importanza dell’offerta il Napoli difficilmente potrebbe dire di no e sembra che la dirigenza azzurra abbia già pensato anche al suo sostituto. Sempre secondo il giornalista esperto di mercato di Sportmediaset, Aurelio De Laurentis è intenzionato ad aprire un dialogo con Jorge Mendes per far approdare Cristiano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Ildeve fare i conti con l’assalto di diversi club europei alla sua stella Victor. In pole position pare ci sia il, i baveresi dopo aver ceduto Robert Lewandowski stanno cercando qualcuno che possa sostituire l’attaccante polacco. Secondo Claudio Raimondi, i campioni di Germania avrebbero presentato un’offerta ai partenopei di 120 milioni di euro nel tentativo di portare adi Baviera il nigeriano. Data l’importanza dell’offerta ildifficilmente potrebbe dire di no e sembra che la dirigenza azzurra abbia già pensato anche al suo sostituto. Sempre secondo il giornalista esperto didi Sportmediaset, Aurelio De Laurentis è intenzionato ad aprire un dialogo con Jorge Mendes per far approdare...

