Cristiana Capotondi incinta? Le foto con il compagno Andrea Pozzi

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 21 luglio 2022) Secondo i rumorsstarebbe per diventare mamma a 42 anni. Gira voce che l’attrice sarebbedel primo figlio dal suoPezzi. Per il momento, nessuna conferma o smentita sulla gravidanza. A lanciare l’indiscrezione, che ha fatto impazzire di gioia i fan, è il settimanale Diva e Donna, che scrive: «Compierà 42 annni il prossimo settembre…sarà un compleanno che ricorderà per tutta la vita: l’attrice è in dolce attesa del suo primo figlio». Inoltre il magazine spiega che sta trascorrendo la gravidanza nella campagna del Senese, tra ulivi e girasoli, a fianco del suofanno coppia fissa dal 2006, sono sempre stati molto riservati sulla ...