Cristiana Capotondi è incinta del compagno Andrea Pezzi La coppia ha scelto l’astinenza per un periodo | ora la lieta notizia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 luglio 2022) “Molti ritengono che il compimento dell’esistenza sia nei figli e lo proiettano sugli altri, trasferiscono questo senso di urgenza. (…) Come lo vivo? Ho ancora un’età tale per cui è un argomento aperto. L’istinto materno è un modo femminile di amare che prescinde dall’essere madri. Nella nostra cultura la maternità sembra necessaria nella vita di una donna. Ma ci sono altri modi per realizzare l’istinto materno: Madre Teresa di Calcutta non ha avuto figli, ma chi potrebbe dire che non era materna?” Così, in una vecchia intervista rilasciata al “Corriere della Sera“,aveva risposto a una domanda sulla maternità. Oggi è in dolce attesa. A rendere nota lail settimanale “Diva e Donna”, che ha annunciato la prima gravidanza dell’attrice. La, con trascorsi nella morsa del gossip per la ...