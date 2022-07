Crisi, la soluzione più geniale? Conferire l’incarico per il nuovo governo a Giorgia Meloni (Di giovedì 21 luglio 2022) Strano che nessuno l’abbia mai ventilata. Nessuno che abbia proposto la soluzione più geniale, eppure più ovvia. È l’uovo di Colombo, nel senso della capitale dello Sri Lanka già fallito, la mossa del cavallo (o di altro quadrupede) più spiazzante, la regina degli sparigli per un superlativo finale di una legislatura che voi umani… Allora esplicitiamolo senza fronzoli questo colpo di scena: Mattarella dopo il rituale giro di consultazioni dovrebbe Conferire l’incarico di formare il nuovo governo a Giorgia Meloni. Mettere insieme una maggioranza al suono del rap apocrifo “Io sono Giorgia”, dovrebbe essere una passeggiata in discesa o addirittura un volo a planare. Lei in tutte le interviste concesse a profusione si dichiara pronta, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Strano che nessuno l’abbia mai ventilata. Nessuno che abbia proposto lapiù, eppure più ovvia. È l’uovo di Colombo, nel senso della capitale dello Sri Lanka già fallito, la mossa del cavallo (o di altro quadrupede) più spiazzante, la regina degli sparigli per un superlativo finale di una legislatura che voi umani… Allora esplicitiamolo senza fronzoli questo colpo di scena: Mattarella dopo il rituale giro di consultazioni dovrebbedi formare il. Mettere insieme una maggioranza al suono del rap apocrifo “Io sono”, dovrebbe essere una passeggiata in discesa o addirittura un volo a planare. Lei in tutte le interviste concesse a profusione si dichiara pronta, ...

