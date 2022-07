Crisi, la legislatura ha le ore contate. Mattarella (finalmente) pronto a mandare gli italiani al voto (Di giovedì 21 luglio 2022) L’epicentro della Crisi è il Senato, ma tutti i fari della politica sono puntati sul Quirinale. È lì, sul Colle più alto, che si dipanerà il garbuglio della matassa. Che cosa farà ora Mattarella? A leggere il Corriere della Sera, il presidente non attribuisce che valore formale al secondo round di Mario Draghi che questa mattina alla Camera si limiterà a dichiarare irrevocabili le proprie dimissioni. Per poi, appunto, salire al Colle. Insomma, quel che doveva accadere è già accaduto ieri. E basta e avanza per considerare ormai ineluttabile la prospettiva delle elezioni anticipate. La data più probabile è il 2 ottobre, anche perché consentirebbe al governo nato dalle urne di approvare la legge di stabilità entro l’anno scongiurando in tal modo il ricorso all’esercizio provvisorio del bilancio nel 2023. 2 ottobre data più probabile Ma non è escluso che ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022) L’epicentro dellaè il Senato, ma tutti i fari della politica sono puntati sul Quirinale. È lì, sul Colle più alto, che si dipanerà il garbuglio della matassa. Che cosa farà ora? A leggere il Corriere della Sera, il presidente non attribuisce che valore formale al secondo round di Mario Draghi che questa mattina alla Camera si limiterà a dichiarare irrevocabili le proprie dimissioni. Per poi, appunto, salire al Colle. Insomma, quel che doveva accadere è già accaduto ieri. E basta e avanza per considerare ormai ineluttabile la prospettiva delle elezioni anticipate. La data più probabile è il 2 ottobre, anche perché consentirebbe al governo nato dalle urne di approvare la legge di stabilità entro l’anno scongiurando in tal modo il ricorso all’esercizio provvisorio del bilancio nel 2023. 2 ottobre data più probabile Ma non è escluso che ...

