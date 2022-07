Crisi governo, verso elezioni il 18 settembre (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti di governo, è il 18 settembre la data sulla quale si sta ragionando in queste ore per il ritorno alle urne per le elezioni politiche 2022. Una data che da alcuni viene data ormai per certa e che dovrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore, dopo gli incontri del Capo dello Stato Sergio Mattarella con i presidenti delle Camere. Se infatti il capo dello Stato, Sergio Mattarella, decidesse di procedere oggi stesso allo scioglimento delle Camere, a quel punto diventerebbe impossibile votare il 2 ottobre, in quanto si andrebbe oltre i 70 giorni dallo scioglimento del Parlamento, previsti dall’articolo 61 della Costituzione, entro i quali debbono svolgersi le elezioni. Sarebbe invece possibile votare domenica 25 settembre, rispetto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti di, è il 18la data sulla quale si sta ragionando in queste ore per il ritorno alle urne per lepolitiche 2022. Una data che da alcuni viene data ormai per certa e che dovrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore, dopo gli incontri del Capo dello Stato Sergio Mattarella con i presidenti delle Camere. Se infatti il capo dello Stato, Sergio Mattarella, decidesse di procedere oggi stesso allo scioglimento delle Camere, a quel punto diventerebbe impossibile votare il 2 ottobre, in quanto si andrebbe oltre i 70 giorni dallo scioglimento del Parlamento, previsti dall’articolo 61 della Costituzione, entro i quali debbono svolgersi le. Sarebbe invece possibile votare domenica 25, rispetto ...

il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: La Borsa di Milano (-2,5%) rallenta ancora con la crisi del Governo Draghi. A Piazza Affari soffrono i titoli finanzi… - Mirarch3 : RT @elvielly: @ZanAlessandro @pdnetwork In realtà il Parlamento non ha affossato nulla. Le forze responsabili hanno ieri votato la fiducia… -