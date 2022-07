Crisi governo, verso elezioni il 18 settembre (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti di governo, è il 18 settembre la data sulla quale si sta ragionando in queste ore per il ritorno alle urne. Una data che da alcuni viene data ormai per certa e che dovrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore, dopo gli incontri del Capo dello Stato Sergio Mattarella con i presidenti delle Camere. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti di, è il 18la data sulla quale si sta ragionando in queste ore per il ritorno alle urne. Una data che da alcuni viene data ormai per certa e che dovrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore, dopo gli incontri del Capo dello Stato Sergio Mattarella con i presidenti delle Camere. L'articolo proviene da Italia Sera.

