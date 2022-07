Crisi governo | Soave Alemanno lascia M5S | Brutta pagina

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - MarcoBa57378939 : @SkyTG24 Visto dopo 4 giorni appare ancora più surreale... Una elemosina (rispetto all'attuale inflazione) fatta co… - GiCalvagna : RT @AndreaVenanzoni: La cosa peggiore delle crisi di governo è dover subire il moralismo da due soldi del PD -

Leggi anche Draghi e il lungo applauso alla Camera, per M5S solo D'Incà in piedi, Soave Alemanno lascia M5S: "Brutta pagina" "Le responsabilità dei partiti che non hanno votato la ...intanto, a Piazza Affari il Ftse Mib ha aperto a - 2,14% a quota 20.892 a causa delle preoccupazioni legate alladelDraghi e della riunione della Bce, in cui saranno decisi eventuali ...Crisi governo Draghi, la cronaca del giorno della fiducia alla Camera Draghi potrebbe addirittura varare la manovra ai primi di settembre, in attesa del voto politico. Un discorso brevissimo per annun ...Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso atto delle dimissioni presentate dal premier Mario Draghi: da questo momento il governo ...