Crisi governo, Renzi: "Volevano buttare fuori la Lega, hanno esagerato" (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – "hanno cercato di esagerare, Volevano buttare fuori la Lega per fare la riedizione del governo giallorosso". Così Matteo Renzi intervistato da Bruno Vespa a Manduria, in Puglia, sulla Crisi di governo chiusa dalle dimissioni di Mario Draghi e con le elezioni politiche 2022 all'orizzonte, il 25 settembre. "Se fossi segretario del Pd adesso tenterei la carta area Draghi. Forza Italia ieri è sparita, non puoi dire che sei moderato e mandare a casa Draghi per andare con Salvini e Meloni. Sono andati via Gelmini, Carfagna e pure Brunetta, faranno la lista con Salvini e saranno divorati dalla Lega. Il Pd voleva convincere i Cinquestelle a votare per fare il Conte ter con Draghi.

