Crisi governo, Letta: “Berlusconi ha fatto errore della vita” (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – “L’errore della vita da Berlusconi e Forza Italia, non si sono resi conto, la giornata politica di ieri cambia il quadro politico italiano”. Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, a In onda, parlando del governo Draghi e della posizione assunta da Forza Italia. Il partito guidato da Silvio Berlusconi non ha votato la fiducia al Senato, come Lega e M5S. “Non volevamo far cadere Draghi, ma si è reso indisponibile a un bis. Probabilmente era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene”, ha detto Berlusconi in un colloquio con il direttore di ‘Repubblica’, Maurizio Molinari. “Francamente trovo che un ex presidente del Consiglio che parla così dell’attuale presidente del Consiglio sia fuori da qualunque regola ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – “L’dae Forza Italia, non si sono resi conto, la giornata politica di ieri cambia il quadro politico italiano”. Lo ha detto Enrico, segretario del Pd, a In onda, parlando delDraghi eposizione assunta da Forza Italia. Il partito guidato da Silvionon ha votato la fiducia al Senato, come Lega e M5S. “Non volevamo far cadere Draghi, ma si è reso indisponibile a un bis. Probabilmente era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene”, ha dettoin un colloquio con il direttore di ‘Repubblica’, Maurizio Molinari. “Francamente trovo che un ex presidente del Consiglio che parla così dell’attuale presidente del Consiglio sia fuori da qualunque regola ...

il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Conte attacca Draghi: “Abbiamo ricevuto insulti. Deliberata volontà di cacciarci fuori dalla magg… - TierTiero : @dep_is_back @heinz_28 @marioadinolfi Che cosa avrebbe potuto fare la maggior parte degli italiani in questa crisi di governo? - GiuseppeBrando : RT @CislNazionale: #crisidigoverno, #LuigiSbarra: “Piena fiducia in #Mattarella. Abbiamo davanti tempi cruciali, serve un forte impegno per… -