Crisi governo | Di Maio | Non credo salveremo Pnrr

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Prima le elezioni si fanno e meglio è, perché almeno cerchiamo di salvare la legge di bilancio. Non credo che salveremo il Pnrr ma allo stesso tempo dobbiamo provare a salvare la legge di bilancio ed evitare l'esercizio provvisorio". Lo ha detto Luigi Di Maio, leader di Insieme per il Futuro, parlando ai cronisti. "Siamo di fronte all'ennesima Crisi di governo di questo paese, che questa volta vede come protagonisti in particolare Giuseppe Conte e Matteo Salvini, che hanno deciso di bloccare e colpire l'agenda riformatrice del governo Draghi rispetto a un momento storico in cui stiamo vivendo una situazione inedita economica, sociale ed energetica", ha detto ancora Di Maio. Ma "l'agenda riformatrice di Mario Draghi non può ...

