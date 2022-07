Crisi governo, Alden (Atlantic Council): “Usa perdono riferimento” (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Senza Draghi gli Usa perdono “un campione dell’euro-atlantismo” e un punto di riferimento “importantissimo” nell’Ue, mentre l’Europa occidentale si “indebolisce”, con incognite che si aprono sulle “garanzie” che Francia e Germania saranno in grado di assicurare a Kiev. Alexander Alden, senior fellow dell’Atlantic Council, il think tank che solo un paio di mesi fa a Washington ha premiato l’ex numero uno della Bce, segue attentamente le vicende politiche italiane e sottolinea come il futuro governo di Roma avrà in ogni caso “solide” relazioni con la Casa Bianca. “Draghi ha fatto capire all’Italia cosa vuol dire contare” in questi 18 mesi al governo, spiega in un’intervista all’Adnkronos, nella quale non nasconde che il premier dimissionario ha espresso ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Senza Draghi gli Usa“un campione dell’euro-atlantismo” e un punto di“importantissimo” nell’Ue, mentre l’Europa occidentale si “indebolisce”, con incognite che si aprono sulle “garanzie” che Francia e Germania saranno in grado di assicurare a Kiev. Alexander, senior fellow dell’, il think tank che solo un paio di mesi fa a Washington ha premiato l’ex numero uno della Bce, segue attentamente le vicende politiche italiane e sottolinea come il futurodi Roma avrà in ogni caso “solide” relazioni con la Casa Bianca. “Draghi ha fatto capire all’Italia cosa vuol dire contare” in questi 18 mesi al, spiega in un’intervista all’Adnkronos, nella quale non nasconde che il premier dimissionario ha espresso ...

